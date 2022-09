Британският певец Мъри Хед е приет в болница във Франция след пътен инцидент

Британският певец Мъри Хед е приет в болница в град По, югозападната част на Франция след пътен инцидент в понеделник, предаде Франс прес, като цитира жандармерията.

Автомобилът, управляван от 76-годишния изпълнител, се е сблъскал с бетоновоз, движещ се в насрещното платно. Инцидентът е станал край Ган.

Хед, известен с песните си "Say it ain't so Joe" и "One Night in Bangkok" от средата на 70-те години, е получил леки наранявания и е отведен за преглед в болница. Пред изданието "Сюд уест" той казва, че е имал "невероятен късмет" и споделя, че не помни нищо от инцидента.

Шофьорът на бетоновоза не е пострадал.

Започнало е разследване, което е обичайна процедура, за да се установят обстоятелствата и отговорностите при сблъсъка, отбелязва Франс прес.

Според френски медии певецът Мъри Хед живее във Франция от 2005 г.