В осмия си студиен албум певицата Деми Ловато се връща към рока

Певицата Деми Ловато издаде осмия си студиен албум "Holy Fvck", в който се връща към рока, макар и да използва и други стилове.

В изявление от 19 август, когато пусна албума, Ловато казва, че той й "дава свобода да се изразява по начини, за които не е знаела, че са възможни, и е открила радост, която досега й е липсвала, докато е създавала музика".

"Той е изпълнен с катарзиз и e земен, като в същото време е опияняващ и осигурява много добро забавление. Не знам къде ще съм след година, пет или 10, но този албум отразява точно сегашното ми състояние и страшно се гордея с него. Надявам се това да изпитват и всички, които го слушат", добавя тя.

Деми Ловато признава, че се е вдъхновила да смени стила си от Кели Кларксън и песента й "Since You've Been Gone".

Според много музикални критици най-хубавите песни в албума са "29" и "Happy Ending". "29" е за връзката на Деми Ловато с бившия й приятел, актьора Уилмър Валдерама и разликата им от 12 години. Валдерама е на 29, когато започват да излизат.

Деми Ловато описва "29" в Туитър като "песен за мъдростта, която идва с годините".

Според Инсайдър на второ и трето място са "Happy Ending" и "Eat Me", а най-слаба е "4ever4me".

Сп. "Билборд" поставя на първо място "Happy Ending", която е за възстановяване от травматизиращо преживяване. На второ място е "Eat Me", а на трето "Come Together", която е за сексуалността и какво е да пренебрегнеш общоприетото.

Другите застъпени стилове в албума са поп-пънк (Substance), грънд рок (Skin Of My Teeth), библейски препратки (Heaven).

Деми Ловато става известна с филми на "Дисни". Първия си албум издава през 2008 г. - "Don't Forget". Той е в стил поп рок. Следващият "Here We Go Again" от 2009 г. оглавява с излизането си американската класация. В третия си албум "Unbroken" от 2011 г. експериментира с поп и ар ен би. За петия си студиен албум "Confident" получава номинация за награда "Грами" (2015). В него и следващия "Tell Me You Love Me" (2017) преминава към соул. След пауза, през която се лекува от пристрастявания след почти фатална свръхдоза през 2018 г., тя издава "Dancing with the Devil... the Art of Starting Over" през 2021 г. През същата година Деми Ловато обявява в Туитър, че е небинарна - не се определя нито като мъж, нито като жена, и заявява, че вече ще използва местоименията те/тях.