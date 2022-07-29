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Софийският университет спечели проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+"   

Димитрина Ветова
Софийският университет спечели проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+"   
Софийският университет спечели проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+"   
Снимка: Софийският универститет "Св. Климент Охридски"
София,  
29.07.2022 09:28
 (БТА)

Софийският университет "Св. Климент Охридски" спечели нов проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+" - "Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към Програмата" за академичните 2022/2024 години. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Проектът, разработен и подаден от отдела "Международно сътрудничество", предвижда да бъдат изпълнени 58 студентски и 65 преподавателски мобилности, с общ бюджет 413 790 евро.

Те са предвидени по договори на осем факултета от Софийския университет - Биологическия факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по педагогика, Геолого-географския факултет, Историческия факултет, Стопанския факултет, Философския факултет и Факултета по славянски филологии.

Тези мобилности ще са с 27 университета-партньори от 20 държави, които са извън Европейския съюз: Австралия, Албания, Босна и Херцеговина, Бразилия, Виетнам, Грузия, Индонезия, Кабо Верде, Република Корея, Куба, Ливан, Мавриций, Мароко, Република Южна Африка, Руска федерация, Сенегал, Тайланд, Тунис, Украйна и Япония.

 

/ТС/

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