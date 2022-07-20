Регионалната библиотека в Сливен получи от НДФ „13 века България” дарение от над 260 уникални издания

Национален дарителски фонд „13 века България” дари на Регионалната библиотека ”Сава Доброплодни” над 260 уникални издания. Това съобщиха от културната институция.

Дарението включва монографии, албуми, речници, енциклопедии и сборници с документални материали от областите: философия, социология, антропология, религия, културология, политология, право, финанси, компютърни науки, математическо моделиране, медицина, история, география, изкуство, нумизматика, архитектура, езикознание, литературознание, отпечатани със средства на фонда.

Особено ценни са включените в дарението монографични изкуствоведски изследвания от поредицата „Съвременно българско изкуство. Имена“, посветени на художниците Георги Баев, Георги Божилов-Слона, Магда Абазова, Димитър Киров, Димитър Казаков-Нерон, Найден Петков, Йоан Левиев, Атанас Яранов, Светлин Русев, Емил Стойчев, Жул Паскин, Дечко Узунов, Жорж Папазов, Енчо Пиронков, Валентин Старчев, Асен Пейков, Румен Скорчев, Вера Недкова, Генко Генков, Калина Тасева, Ясен Гюзелев, Любен Дамянов, Иван Газдов, Вежди Рашидов, Величко Минеков.

В дарението са включени и ценни учебници и учебни помагала за студенти по медицина и право.

С поредното дарение изданията, получени от НДФ „13 века България” в РБ ”Сава Доброплодни” в последните десет години, наброяват над 2000 тома.