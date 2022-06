Кендрик Ламар закри фестивала Гластънбъри с мощен призив за правата на жените

Американският рапър Кендрик Ламар, който беше хедлайнер в последния ден от фестивала Гластънбъри, закри проявата с протест срещу решението на Върховния съд на САЩ за абортите и мощен призив за правата на жените, съобщи Би Би Си.

Ламар се възползва от изявата си като водещ изпълнител, за да разкритикува публично скорошното решение на Върховния съд на САЩ за отмяна на датиращия от половин век прецедент по делото "Роу срещу Уейд", който признава конституционното право на жените на аборт.

Рапърът излезе на главната сцена "Пирамидата" с трънен венец и стичаща се по лицето му кръв, провъзгласявайки: "Сбогом на правата на жените. Те съдят вас, те съдят Христос".

Кендрик Ламар повтаряше фразата отново и отново с нарастваща интензивност, като накрая спря насред изречението и хвърли микрофона си на земята, преди да слезе от сцената.

Това беше силен завършек на театрално представление, което не приличаше на каквото и да било, на което фестивалът някога е бил свидетел.

По време на шоуто Ламар - първият хип-хоп изпълнител с награда "Пулицър" за музика, присъдена му през 2017 г., за албума "Damn", засегна теми за вина, алчност, лоялност, власт, амбиция и предразсъдъци, поемайки на плещите си проблемите на публиката, изследвайки своите собствени.

Рапърът се появи заобиколен от 20 танцьори, за да изпълни "United In Grief" - песен, с която обръща поглед назад към 19-годишната си кариера и проблемите с психичното здраве, разглеждани в много от албумите му.

Докато Кендрик Ламар стоеше неподвижно зад стойката на микрофона, танцьорите се подредиха зад него, като всеки от тях представляваше различен аспект в еволюцията на личността му. Когато те се разпръснаха, рапърът започна почти хронологично пътуване през музикалния си каталог.

Акцентите в изявата на Ламар включваха изпълнение на "Alright" - неговият задушевен протест срещу несправедливостта и полицейската бруталност, "Humble" - язвителна тирада срещу токсичната мъжественост, "Swimming Pools (Drank)" - парче, което засяга темата за алкохолизма на дядо му.

На всяка крачка танцьорите отразяваха вътрешните и външните борби на звездата. Във втория куплет на сингъла "N95", в който се говори за неравенството в богатството, всички светлини на сцената изгаснаха и танцьорите насочиха фенерчета към Ламар, подчертавайки собственото му безпокойство от славата и благосъстоятелността.

Шоуто беше тежко по концепция, без да отчуждава публиката. И за разлика от много рап изпълнения на живо, вокалите на Ламар бяха контролирани и нюансирани, което позволи текстовете му да бъдат чути.

Кулминацията дойде със "Savior" - песен, която засяга темите за Ковид конспирациите, движението "Животът на чернокожите има значение", политическата коректност и собствените му недостатъци, които той съпоставя с вярата си в Христос.

Представяйки парчето, Кендрик Ламар обясни, че посланието е, че "несъвършенството е красиво", и че бързайки да съдим, често губим от поглед човечността на другите.

В известен смисъл трънливите и интроспективни песни на Кендрик Ламар го направиха смел избор за хедлайнер на главната сцена на Гластънбъри. В крайна сметка обаче рапърът се справи с предизвикателството със своето интуитивно и завладяващо шоу, за което ще се говори седмици наред.

По-рано в неделния слот "Легенди" на сцена Пирамидата 78-годишната соул дива Даяна Рос очарова публиката, изпълнявайки хит след хит - "Baby Love", "You Can't Hurry Love", "Stop! In The Name Of Love", "Chain Reaction", "Ain't No Mountain High Enough", "I Will Survive".

В петъчния и съботния ден водещи изпълнители бяха съответно 20-годишната Били Айлиш и 80-годишният Пол Маккарнни, които сътвориха история, ставайки най-младият солов артист и най-възрастният хедлайнер на Гластънбъри.