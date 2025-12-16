Певицата Дона Съмър беше въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни

Подробно търсене

Михаил Евлогиев
Дона Съмър на сцената през 2009 г. Снимка: AP/John McConnico
Ню Йорк,  
16.12.2025 19:31
 (БТА)
Кралицата на диското Дона Съмър, носителка на пет награди „Грами“, беше въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни, предаде Асошиейтед прес.

Брус Судано, съпруг на Съмър, и дъщерите им Бруклин Судано и Аманда Судано Рамирес присъстваха на събитието, което беше водено от носителя на наградата „Оскар“ автор на песни Пол Уилямс и се проведе в Лос Анджелис.

„Дона Съмър е не само един от определящите гласове и изпълнители на XX век - тя е един от най-великите автори на песни на всички времена, променили хода на музиката“, каза Уилямс в изявление, цитирано от АП.

Гладката смесица от арендби, соул, поп, фънк, рок, диско и електроника на Съмър даде живот на множество хитове, оглавили класациите през 70-те и 80-те години, както и на три мултиплатинени албума.

„Това е важно за мен, защото знам колко важно беше за Дона“, казва Судано в прессъобщение. „Причината е, че въпреки всички отличия, които е получила през кариерата си, като автор на песни тя винаги е била по-скоро пренебрегвана. Така че това, че е приета в Залата на славата на авторите на песни ще я направи много щастлива... някъде", добавя той.

Авторът на песни Пийт Белот, известен с работата си със Съмър по Hot Stuff, I Feel Love и Love To Love You Baby, е актуално номиниран за Залата на славата на авторите на песни за 2026 г.

Love To Love You Baby е написана в съавторство със Съмър и продуцента Джорджо Мородер. Като един от най-известните хитове на Съмър, песента е ремиксирана многократно, включително в парчета на Бионсе, Ел Ел Куул Джей и Тимбаланд, допълва АП.

