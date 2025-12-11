Искаме премиерата ни тази вечер в Благоевград – „Див разказ“, да бъде топъл и изигран с любов спектакъл, каза режисьорката Бина Харалампиева

Нашата идея за спектакъла „Див разказ“ е „да бъде топъл, да бъде страстен, изигран със страшно много любов, каза пред БТА режисьоркат Бина Харалампиева преди премиерата тази вечер в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

Бина Харалампиева определя връзката си с текста като „сърдечна“. Тя уточни, че основата на спектакъла е свързана с Николай Хайтов и някои от неговите разкази. „Юрий Дачев направи един сценарий, по който засне филм, и аз бях от първите, които го прочетоха. Тогава страшно ми хареса и бяхме говорили с него, че ще бъда много доволна, ако това се превърне в пиеса“, разказа режисьорката.

Пиесата съчетава два емблематични разказа на Хайтов – „Сватба“ и „Девришово семе“. На сцената публиката ще види Иван Юруков, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Андраш Кончалиев, Албена Чобанова, Лора Христова, Мариана Бонева и Пепа Манева.

„Мисля, че всички актьори, по някакъв свой си начин, са влюбени в онова, което правим и което ни се случва на сцената“, каза Бина Харалампиева. Тя добави, че периодът на репетиции е бил приятен и „актьорите, дори и на най-черните репетиции, са работили на сто процента. Това е голяма радост за един режисьор и голяма радост за спектакъла. Мисля, че те се влюбиха в образите си и всички до един работят от все сърце.“

На въпрос как богатият ѝ опит влияе на работата, режисьорката обясни: „Аз съм от хората, които цял живот са поддържали в себе си огъня, който помага да се внуши на актьорите любов към това, което вършат, да се занимават с това огнено, пламенно.“ Тя добави, че актьорите са от различни поколения и трябва да се намери общ език с всеки, за да се създаде група, която „се бие в името на нещо“, цел за всички. Надеждата ѝ е тази любов да се предаде и на зрителите.

Темите в „Див разказ“ са свързани с изграждането на човешкия характер и нещата, в които хората вярват. „Онези уникални неща, които първата любов е в състояние да събуди, онези надежди, които човек изгражда в себе си“, посочи режисьорката. На сцената оживяват „изключително силните истории на няколко души планинци, които говорят за една история, която е общочовешка сама по себе си.“

Сценографията е дело на Свила Величкова, която Бина Харалампиева определи като „своеобразна скулптура, която навежда на много различни мисли и си струва да бъде видяна“. Музиката е дело на Асен Аврамов – „един от най-добрите театрални композитори“, допълни тя.

За интереса на публиката към българската класика, режисьорката коментира: „Любовта към класическите ни произведения обхваща и млади, и възрастни и в голяма степен е нещо, което ни събира. Има много неща, които ни разделят днес, но нашите общи корени – класиката ни, българските произведения като цяло, ни карат да се чувстваме заедно, да сме общност.“ Харалампиева добави: „Когато забравяме изкуството, ние забравяме най-важното, което изгражда един народ – културните му устои, корените му. Културата е, която прави един народ силен, умен, вървящ напред.“

Спектакълът „Див разказ“ ще бъде представен премиерно в две поредни вечери – днес и утре (11 и 12 декември) от 19:00 часа на сцената на Драматичен театър „Никола Вапцаров“. Бина Харалампиева се надява публиката да оцени любовта, с която всички са работили по него.