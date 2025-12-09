В Плевен представиха каталог „Литографии от Руско-турската война 1877-1878 г. в художествената колекция на РВИМ - Плевен“

В Панорама „Плевенска епопея 1877“ представиха каталог „Литографии от Руско-турската война 1877-1878 г. в художествената колекция на Регионален военноисторически музей (РВИМ) - Плевен“ и откриха изложба с литографии от фонда на музея.

Директорът на музея Нели Станева припомни събитията от преди 148 години, когато битката за Плевен и неговото превземане обръща хода на Руско-турската война. Войната, която връща България на политическата карта на Европа и дава възможност на строителите на нова България да положат основите на съвременната ни държава.

Станева каза още, че каталогът и изложбата са подготвени по повод тази годишнина. В настоящото издание са включени 200 литографии, разделени по раздели, представящи хронологично събитията от Руско-турската война. Значителна част от тях са предоставени още в началото на XX век, при създаването на военните музеи. През годините фондовете се попълват с нови материали, подарени от потомци на участници във войната, както и от граждани. Тя обърна внимание на това, че реализацията на проекта е станала възможна благодарение на финансовата подкрепа на Община Плевен, както и на многобройните дарители на музея и на голяма екипна работа.

Директорът на РВИМ – Плевен благодари на екипа млади специалисти, работил по изданието, на съставителя - зам.-директорът на музея Мария Монова и на доц. Бойка Доновска, която е преподавател по история на изкуството в Националната художествена академия. Доц. Доновска е и научен ръководител на изданието и представя колекцията от изкуствоведска гледна точка. Нели Станева отправи благодарности и към отговорните редактори, към директора на Регионален исторически музей - Плевен д-р Володя Попов и заместникът му д-р Димитър Петров.

Изданието представиха историкът проф. Пламен Митев и Мария Монова. Проф. Митев каза, че каталогът е уникален, защото за първи път в него е събрана огромна, много ценна колекция фотографии, които представят предисторията и хода на бойните действия не само в Плевен, но и въобще на Балканския фронт на Руско-турската освободителна война.

Той посочи, че изданието е ценно и за тези, които могат в картините да прочетат другата история, другия разказ за войната, пречупен през погледа на военния кореспондент, на този художник, който наблюдава пряко събитията и ги пресъздава по изключителен и неповторим начин. Каталогът е ценен и с това, че е достъпен за чужденци, защото има преводи на английски и руски език.

На представянето присъстваха областният управител на област Плевен Мартин Мачев, заместник-кметът Елина Димитрова, директорът на плевенския затвор старши комисар Стефан Стефанов, бившият кмет Георг Спартански, военни, представители на патриотични организации, граждани и ученици. Вечерта откриха децата от смесен хор „Звъника“ с ръководител Ваня Делийска.

Припомняме, че преди дни бе представено второто издание на сборника „Панорама Плевенска епопея 1877 г. – спомени и документи на участници в създаването ѝ".