Образованието и конкурентоспособността бяха обсъдени от експерти на „Пауърс Съмит“ в София

Образованието и конкурентоспособността като приоритет за националната сигурност и икономиката бяха обсъдени от експерти в един от панелите на тазгодишния „Пауърс Съмит“ ( Powers Summit) в София. Powers Summit се организира от Webit Foundation и Национална Дигитална Коалиция, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска каза, че образованието за нас през последните години е изправено пред смяна на парадигмата - и в средното, и във висшето образование. Започнахме с учебните програми и с това какво и защо учат децата ни, и беше направена визия за нови учебни програми. Образованието е трупане и даване на потенциал на отделния човек, и на държавата ни, отбеляза Михалевска.

Тя говори също за т.нар. защитени специалности във висшето ни образование, както и за повишението на броя на чуждестранните студенти в България. Заместник-министър Наталия Михалевска разказа и за всичко, което се прави сега в професионалното образование и в науката.

Председателят на Съвета на ректорите на висшите училища проф. д-р Миглена Темелкова каза, че въпросът за модела на финансирането е много актуален, защото сме в бюджетна процедура. Висшето образование е може би най-реформираната система в България, защото се обръща внимание и на качествените показатели, добави тя.

Държавните университети формират своя приход от субсидия и от таксите, те са от от 100 до 2000 лева на семестър за държавна поръчка, обясни проф. Темелкова. По думите й за акредитацията на една нова специалност минават над две години. България може да е образователна дестинация и ако се привличат повече чуждестранни студенти - трябва да се съкрати времето за издаване на виза на чуждестранните студенти. Много често бизнесът преподава и е част от обучителния процес в университетите, каза проф. Миглена Темелкова.

Народният представител Искра Михайлова-Копарова каза, че е важна връзката и развитието на тенденциите в началното, основното, средното и висшето образование, както и професионалната специализация, и реализацията на кадрите.

Народният представител акад. Николай Денков заяви, че е изключително важно цялото образование да се насочи към уменията. Той добави, че във висшето образование още преди повече от 15 години беше заложена система за оценяване на качеството. Във висшето образование през последните години има напредък и има много положителни резултати. В училищната система не е дефинирано какво е качество, отбеляза той.

Добромир Иванов - изпълнителен директор на BESCO, каза, че образованието е част от националната ни сигурност и подкрепят заложеното в Закона за предучилищното и училищното образование да има образователна интеграция. Трябва да адаптираме образованието си бързо и смело, за да гарантираме на хората, че ще остават да живеят в България, добави той.