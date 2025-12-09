Децата от школата по рисуване и дизайн, водена от русенския художник Иван Иванов - Йоаний, подредиха коледна изложба

Коледна изложба подредиха децата от майсторския клас в школата по рисуване и дизайн към Общинския детски център за изкуство и култура (ОбДЦКИ) в Русе с ръководител художника Иван Иванов - Йоаний. Експозицията беше открита днес в пространството на улица "Борисова" 51, което е първата детска художествена галерия у нас, каза директорът на ОбДЦКИ - Русе Юлия Енчева.

В експозицията могат да се видят повече от 100 произведения на изкуството. Сред тях има етюди, ескизи, скици, акварели, графики, скулптури, произведения на графичния дизайн, коледни картички и свободни работи, отбеляза за БТА Йоаний. Той добави, че 10 от творбите на неговите ученици вече са продадени.

Иван Иванов – Йоаний дава безплатни уроци, консултации и обучение по рисуване и дизайн на таланти на възраст от 5 до 18 години. Школата функционира вече повече от година, като в нея младите художници получават и професионална подготовка за кандидатстудентските изпити по архитектура и дизайн.

Десетгодишният Симеон Монев каза за БТА, че рисува от това лято. Обича да изобразява тела и добави, че рисуването му носи спокойствие.

Иван Иванов - Йоаний е роден на 29 февруари 1968 година. Той е възпитаник на Великотърновския университет, специалност "Изобразително изкуство". В своето творчество художникът се придържа към класическата европейска изобразителна традиция, като експериментира със старинни техники от VII век. Той е създател на първата анахронистична изложба в България.