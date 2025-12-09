Подробно търсене

Децата от школата по рисуване и дизайн, водена от русенския художник Иван Иванов - Йоаний, подредиха коледна изложба

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Децата от школата по рисуване и дизайн, водена от русенския художник Иван Иванов - Йоаний, подредиха коледна изложба
Децата от школата по рисуване и дизайн, водена от русенския художник Иван Иванов - Йоаний, подредиха коледна изложба
Възпитаниците на художника Иван Иванов - Йоаний подредиха над 100 свои творби в изложба в пространството на улица "Борисова" 51 в Русе. Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
09.12.2025 17:57
 (БТА)

Коледна изложба подредиха децата от майсторския клас в школата по рисуване и дизайн към Общинския детски център за изкуство и култура (ОбДЦКИ) в Русе с ръководител художника Иван Иванов - Йоаний. Експозицията беше открита днес в пространството на улица "Борисова" 51, което е първата детска художествена галерия у нас, каза директорът на ОбДЦКИ - Русе Юлия Енчева.

В експозицията могат да се видят повече от 100 произведения на изкуството. Сред тях има етюди, ескизи, скици, акварели, графики, скулптури, произведения на графичния дизайн, коледни картички и свободни работи, отбеляза за БТА Йоаний. Той добави, че 10 от творбите на неговите ученици вече са продадени.

Иван Иванов – Йоаний дава безплатни уроци, консултации и обучение по рисуване и дизайн на таланти на възраст от 5 до 18 години. Школата функционира вече повече от година, като в нея младите художници получават и професионална подготовка за кандидатстудентските изпити по архитектура и дизайн.

Десетгодишният Симеон Монев каза за БТА, че рисува от това лято. Обича да изобразява тела и добави, че рисуването му носи спокойствие.  

Иван Иванов - Йоаний е роден на 29 февруари 1968 година. Той е възпитаник на Великотърновския университет, специалност "Изобразително изкуство". В своето творчество художникът се придържа към класическата европейска изобразителна традиция, като експериментира със старинни техники от VII век. Той е създател на първата анахронистична изложба в България.

/АУ/

Списание ЛИК

Свързани новини

30.01.2025 09:22

Георги Георгиев: Изкуството и работата с подрастващи е най-доброто лекарство срещу девалвирането на духа

Десетки деца и ученици се включиха в уникален по рода си уъркшоп по калиграфия. Инициативата бе организирана от именития русенски художник Иван Иванов-Йоаний и бе посветена на Китайската Нова година. На събитието, което се проведе късно в сряда

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:33 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация