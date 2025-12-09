Близо 470 ученици от цялата страна участваха в конкурса „Волтове и ампери“, организиран от Обсерваторията във Варна

Близо 470 ученици от цялата страна се включиха в конкурса „Волтове и ампери“, обявен от Народната астрономическа обсерватория с планетариум във Варна, съобщи за БТА директорът й Свежина Димитрова. По думите й интересът към надпреварата е много голям. Децата са имали възможност да се изявят в пет категории – рисунка, постер, компютърна презентация, статичен или действащ макет и демонстрация на експерименти пред публика.

В конкурса се представиха деца от 64 училища от цяла България, допълни Димитрова. С тях са работили 78 учители. Според директора на Обсерваторията всичко това доказва, че младите хора имат нужда да творят с ръцете си, да се изявяват, да се конкурират и да се чувстват оценени, когато полагат усилия.

Конкурсът на Обсерваторията бе свързан с две годишнини - 280 години от рождението на Алесандро Волта и 250 години от рождението на Андре-Мари Ампер, допълни Димитрова. Алесандро Волта (1745 – 1827) е италиански физик и изобретател, създател на първия електрически източник – волтовия стълб. Неговите изследвания поставят основите на електрохимията и на практическото използване на електричеството. В негова чест единицата за електрическо напрежение носи името „волт“. Андре-Мари Ампер (1775 – 1836) е френски физик и математик, считан за един от основателите на електродинамиката. Той формулира основните закони, описващи взаимодействието между електрически токове, и въвежда термина „електродинамика“. Единицата за електрически ток е наречена на него - „ампер“.

Това, което представиха учениците, показва, че природоматематическите науки не са трудни и страшни, допълни още Димитрова. Според нея възможността да погледнат под друг ъгъл на физичните закони, които изучават в училище, помага както на децата, така и на учителите.

Конкурсът „Волтове и ампери“ бе организиран в партньорство с Община Варна, Регионалното управление на образованието, Съюза на физиците и Съюза на астрономите в България.