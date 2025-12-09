Изложба с рисунки в Регионалната библиотека в Разград разкрива света на Андрей Коев, потребител на защитеното жилище в село Просторно

Изложба с рисунки в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград разкрива света на Андрей Коев, потребител на защитеното жилище в разградското село Просторно. Експозицията, озаглавена „Разходка в душата ми през цветовете на живота“ е втората самостоятелна изложба на автора. Тя включва 60 рисунки, изработени с акварелни флумастери. В творбите си авторът е пресъздал своите чувства, мечти и преживявания.

Андрей Коев е част от Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост към Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания (КСУПЛУ) в с. Просторно. „Неговото творчество е доказателство, че изкуството няма граници и не познава ограничения. То е начин за самоизразяване, споделяне на вътрешния свят, начин да се свържеш с другите, дори когато думите не са достатъчни“, каза при отриването на изложбата социалният работник в защитеното жилище Юлия Дюлгерова. Тя подчерта, че експозицията е не само колекция от рисунки, а е истинско пътуване през живота и емоциите на художника.

„Цветовете, които Андрей избира, не са случайни. Всеки нюанс и всеки детайл носят частица от неговата душа“, посочи Дюлгерова. Тя подчерта, че всеки оттенък на синьото, зеленото или червеното в картините на Андрей Коев носи послание. По думите на социалния работник може би това са спомени от детство, мечти за бъдещето или пък просто усещането на момента, когато един човек рисува с душата си. Дюлгерова добави, че изкуството има невероятната сила да събира хора и да създава мостове на разбирателство и съпричастност. „Андрей ни показа, че чрез изкуството можем да разкажем историята на нашия живот и да я споделим с други“, добави Дюлгерова.

На откриването на изложбата присъстваха потребители на други социални услуги в Разград, приятели и почитатели на изкуството. Сред гостите беше и зам.-кметът на Община Разград Елка Неделчева. Тя поздрави автора и отбеляза, че неговите картини носят светлина и позитивна енергия. „Познавам Андрей от две години. Както са красиви и цветни творбите му, така красива и цветна е и неговата душа“, заяви зам.-кметът. Тя подчерта, че е изненадана от дълбочината, която открива в картините му. „Някои от тях излъчват радост, други – лека тъга. Вероятно са рисувани в моменти, в които е изпитвал различни чувства. Но хубавото е, че светлото преобладава“, добави Неделчева.

Главният библиотекар Мила Маринова изрази удовлетворение, че библиотеката отново става храм на мъдростта, изкуството и красотата. „Тук има много положителна енергия. Това, което Андрей прави, е чудо – сбъдната мечта“, посочи Маринова. Тя отбеляза, че читателите разпознават стила му още от първата му изложба и се радват да видят новите му картини. От името на ръководството на библиотеката тя подари на автора комплект акварелни флумастери, за да го насърчи да продължи да твори. Андрей Коев получи подарък и от Община Разград.

По стара българска традиция, гостите на изложбата бяха посрещнати с питка с мед и шарена сол, за всеки имаше и символичен коледен подарък, подготвен от потребителите на Комплекса в Просторно.

Директорът на КСУПЛУ Данаила Шишева заяви, че експонирането на творбите дават увереност на Андрей. "Целта ни е с подобни инициативи да привлечем вниманието на обществеността и да насърчим общуването с т.н. по-различни хора, уязвимите, попаднали в един момент от живота си в сферата на социалните услуги. Работим в посока да променим представата за хората, ползващи социални услуги или настанени в социални домове, като различни или неспособни, да покажем, че и те са талантливи", добави Шишева.

Изложбата „Разходка в душата ми през цветовете на живота“ ще остане подредена във фоайето на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград до края на годината. Посетителите могат да се потопят в цветния и емоционален свят на Андрей Коев и да усетят неговия творчески почерк.