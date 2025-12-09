Японската полиция освободи от ареста американския драматург и актьор Джеръми О. Харис

Американският актьор и драматург Джеръми О. Харис беше освободен от ареста в Япония, след като миналия месец беше задържан по подозрение в опит за контрабанда на наркотици в страната, предаде Ройтерс, като цитира говорител на полицията.

Харис беше арестуван на 16 ноември на летището в Наха, Окинава, когато митнически служител е открил 0,78 грама кристал с екстази в чантата му

Местните прокурори отказаха да потвърдят дали Харис е обвинен в престъпление.

Япония има едни от най-строгите закони за наркотиците сред развитите страни, налагайки тежки наказания за притежание и контрабанда, припомня Ройтерс.