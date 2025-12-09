Радио Варна чества 91 години от първото си предаване

На днешния ден преди 91 години радио Варна излъчва първото си предаване, каза за БТА директорът на медията Наталия Чешмеджиева. На 9 декември 1934 г. с освещаване и тържествен 5-часов концерт е отбелязано официалното му откриване. На 25 януари следващата година цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръскването в България става държавна собственост. Вече държавното радио Варна започва излъчване на 21 май 1936 г. като част от първата българска национална радиомрежа.

Медията е първата в страната с предавания на чужди езици. Във Варна е създаден първият радиооркестър, подготвят се и се излъчват първият радиотеатър (1938 г.) и първата българска радиосатира (1952 г.). През 1963 г. е поставено началото на щафетна обиколка на радио Варна, превърнала се в традиция за града при отбелязването на 3-ти март.

Днес медията излъчва своя самостоятелна 24-часова програма с новини на всеки час. Като регионална радиостанция на БНР ретранслира и централните информационни бюлетини на националното радио. От 2002 г. радиото излъчва и на живо в интернет, припомни Чешмеджиева. Тя изтъкна още, че в сградата са създадени пространства, където се провеждат изложби, представяния на книги, семинари, литературни четения, които превръщат медията и в културен институт. Професионалният студиен комплекс на радиото пък дава възможност за провеждането на концерти и за реализация на записи на музикални произведения от всички жанрове.

За рождения ден на радиото днес е планирана специална програма с разнообразна музика, каза още Чешмеджиева и допълни, че така екипът ще успее да спази мотото си – "Радио Варна – радио за всеки!“.