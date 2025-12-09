Столичният куклен театър открива „Коледен маратон“ с „Дядовата ръкавичка“

Столичният куклен театър обявява началото на „Коледен маратон“, който по думите им и тази година ще подари на децата и техните семейства топли емоции, празнично настроение и незабравими театрални преживявания.

Акцент в празничната програма е премиерата на най-новото заглавие в репертоара ни – „Дядовата ръкавичка“, по Елин Пелин. Премиерата е тази вечер в салона на „Янко Сакъзов“ 19.

„Създаден с много хумор, оригинални кукли и топла сценична атмосфера, спектакълът разказва за гостоприемството, приятелството и чудото да помогнеш на друг, точно в духа на коледния сезон“, разказват от трупата.

Драматизацията и режисурата е на Съби Събев, сценография – Евгения Лачева, кукли – Юлия Лачева, музика – Георги Гарчов. Участват актьорите Николай Бакърджиев, Стефан Димитров, Татяна Етимова, Яница Халачева. След премиерата, спектакълът ще бъде част от репертоара на театъра през целия сезон.

В рамките на празничния месец, включително и в празничните 24, 25, 26 и 27 декември, са предвидени над 50 представления, сред които „Снежната кралица“, „Коледно приключение“, „По следите на Дядо Коледа“, „Искаш ли подарък?“.

Отново, малки и големи ще могат да споделят най-съкровените си желания с Дядо Коледа, като пуснат своите писма до него във вълшебната пощенска станция, разположена в салона на „Гурко“14. Всеки родител, който иска детето му да получи подарък лично от Дядо Коледа, може да се свърже с него или някой от помощниците му чрез касите на театъра. Най-големите почитатели на Столичния куклен театър ще могат да поръчат индивидуален видео поздрав от Дядо Коледа за децата си, както и индивидуална коледна картичка със снимка на тяхното дете.

/ДД