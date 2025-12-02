Министърът на образованието Красимир Вълчев откри СТЕМ център в гимназията в Якоруда

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на Якоруда Мехмед Вакльов и директорът на Професионална гимназия „Петко Р. Славейков“ в града Малина Гръкова прерязаха лентата на новоизградения СТЕМ център в училището. Това е първи СТЕМ център в гимназията, а изграждането му е финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост.

При откриването министърът на образованието поздрави училищното ръководство и колектив за реализирания проект. Радвам се, че училището изглежда толкова добре и има толкова добра общност, каза още Красимир Вълчев. Той отправи поздрав и към общинския кмет Мехмед Вакльов за подкрепата към местните училища.

Убеден съм, че СТЕМ центърът ще е полезен за децата, независимо в каква професия се реализират, познанията в областта на техниката, природните науки им помогнат да бъдат по-успешни и да се чувстват по-пълноценни. Разбира се, всички останали дисциплини са важни, това е работата на учители, за което им благодаря, каза още Вълчев.

Директорът на училището инж. Малина Гръкова посочи, че стойността за изграждане на центъра е близо 182 хил. лева и е реализиран с помощта на училищния колектив. СТЕМ центърът е първи за училището и има два кабинета – природни науки, математика и информатика. Гръкова посочи още, че голяма част от възпитаниците на гимназията са пътуващи от много труднодостъпни места. Щастлива съм, че привличаме ученици от област Пазарджик, от селата на община Велинград - това са 50-60 ученици, които всекидневно изминават по около 40 км. Това не им пречи, те са много мотивирани и участват амбициозно във всички национални състезания и конкурси и през последните години успяват да заемат първите три места, допълни директорът на гимназията.

На откриването на новия центъра бе и кметът на Якоруда Мехмед Вакльов, който бе подготвил и подарък за цялото училище.

Сред гостите на днешното събитие бяха народният представител Фатима Йълдъс, началникаът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова, областният управител на Благоевград Георги Динев и неговият заместник Христо Ангелов, началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, началникаът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова, председателят на фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски и други.

След официалното откриване, ученици демонстрираха знания по различни природни науки в новия СТЕМ център, като показаха и свои проекти, върху които са работили.

Преди да отиде в Якоруда, министърът на образованието и науката откри СТЕМ център и в Професионална гимназия "Никола Вапцаров" в Белица.