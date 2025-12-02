Новият учебен корпус на две от най-големите гимназии в Бургас е номиниран за наградата "Сграда на годината" 2025

Новият учебен корпус в двора на Профилирана гимназия по романски езици "Георги С. Раковски" и Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" в Бургас е номиниран за отличието "Сграда на годината" 2025 в категория "Социална инфраструктура - Наука, култура и образование". Информацията за номинираните в конкурса, организаторан от "Градът медиа груп", е публикавана в официалния сайт на медийната платформа.

Новият корпус е на четири етажа и разполага с 32 класни стаи, четири компютърни кабинета, учителска стая и места за отдих, а покривът е превърнат в зона, подходяща за занимания на открито. Иновативната учебна сграда е създадена по проект на архитектите на "Кабано" ООД и от настоящата учебна година осигурява преминаването в едносменен режим на близо 2000 ученици от двете гимназии.

Номинацията на сградата на две от най-големите бургаски гимназии може да бъде подкрепена чрез онлайн гласуване, достъпно в сайта на отличието до 15 декември.

Конкурсът "Сграда на годината" 2025 се провежда със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и е сред най-престижните в сферата на строителството и архитектурата.

През последните години Община Бургас е имала над 10 номинации. За 2025 това е единствената сграда, номинирана за награди, показва справка на БТА в сайта на организаторите.