Празничната програма на Община Сандански започва на 5 декември със запалване на коледните светлини на елхата на площад "България"

Богата коледно-новогодишна програма очаква жителите и гостите на Сандански през целия месец декември, съобщават от общинската администрация. Празничните събития започват на 5 декември със запалването на коледните светлини на елхата на площад „България“ от 18:00 ч., с което официално се поставя началото на тържествата в града.

През следващите дни са предвидени празнични концерти, спектакли, благотворителни инициативи и тематични прояви. Програмата включва коледен инструментален концерт на 8 декември от 18:00 ч. в Дома на културата. На 14 декември ще се проведе благотворителен бал на сдружение „Дестинация Сандански“. От 15 до 18 декември на площад „България“ ще се състоят традиционните коледни концерти „Край елхата“, а паралелно с това – от 15 до 19 декември Археологическият музей ще бъде домакин на коледна работилничка за деца.

На 17 декември ще се проведе коледен благотворителен базар на площад „България“, а на 18 декември от 18:00 ч. в Дома на културата ще се състои концерт на вокалната група „Звънче“ и балетната формация „Жасмин“. Същата вечер, от 19:00 ч., в Младежкия център ще започне младежка киновечер с филма „Сам вкъщи“.

Празничните прояви продължават с концерт под надслов „Пътят към дома“ на Народно читалище „Отец Паисий – 1919“ на 19 декември от 18:00 ч., а на 21 декември в спортната зала ще бъде представен танцовият спектакъл „Балерина Капчица и Изгубената коледна звезда“.

На 22 декември в Дома на културата ще се проведе церемонията „Ученик на годината“, а на 23 декември ще се състои благотворителен концерт на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“.

На 25 декември от 11:00 ч. Сандански ще посрещне Дядо Коледа на площад „България“, а на 26 декември там ще се проведе празник на младото червено вино.

Кулминацията на тържествата ще бъде на 31 декември, когато на площад „България“ ще се състои тържествено посрещане на Новата 2026 година с участието на Йордан Николов, фолклорна формация „Пиринско“ и мъжка фолклорна група „Кабадайлии“. Празничната програма започва в 23:30 ч.

Община Сандански приканва всички жители и гости да се включат в празничните събития и да споделят духа на коледните и новогодишните традиции.