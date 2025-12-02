Произведения на Бах, Сарасате, Белицай и Корели влизат в програмата на коледния концерт на ямболския камерен оркестър „Дианополис”. На 14 декември на сцената в Културно-информационен център „Безистен” ви очаква истинска цигулкова експлозия, пише в поканата за събитието от струнния оркестър.

Солисти на концерта ще бъдат цигуларката Ангелина Абаджиева, носителка на редица отличия от международни конкурси и концертмайсторът и художествен ръководител на „Дианополис" Красимира Султанова.

Съвместно с музикантите от оркестъра, водени от гост-диригента Цанислав Петков, те ще изпълнят Концерт за две цигулки в ре минор от Йохан Себастиан Бах и „Навара" от Пабло де Сарасате.

Акцент в програмата е премиерното изпълнение на „Серенада за струнен оркестър" оп. 36 от унгарския композитор Гюла Белицай, известен като Юлиус фон Белицай (1835-1893).

На концерта ще прозвучи и Кончерто гросо „Коледно" опус 6 n. 8 от основоположника на италианската цигулкова школа Арканджело Корели.

Този четвъртък, камерният оркестър организира и друго музикално събитие, посветено на предстоящите празници. Отново в залата на Безистена за публиката е подготвен репертоар от рождественска музика на европейски и български композитори. В концерта участват Мария Славова – орган и Детският хор към Ямболската хорова школа „Проф. Георги Димитров“ с диригент Весела Пастърмаджиева.