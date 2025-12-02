Художникът Георги Димитров ще проведе ателие-беседа за геометричната абстракция в къща музей "Ненко Балкански" в Казанлък

Ателие-беседа за геометричната абстракция с художника Георги Димитров ще се състои на 6 декември в къща-музей „Ненко Балкански“ в Казанлък. Това съобщават на официалната си фейсбук страница от Художествената галерия. Събитието е част от образователната платформа „Събота в галерията“ и е в рамките на мащабния проект „Изплуване“.

Ателието-беседа, водено от Георги Димитров, ще бъде интерактивно и задълбочено пътешествие в света на геометричното изкуство, съобразено с възрастта на участниците, посочват от галерията. Срещата ще включва запознаване с историческите предпоставки за възникването на геометричната абстракция и основните й принципи, като художникът ще демонстрира как тя се проявява в различни изразни форми – от живопис и скулптура до поезия, видео и фотография.

В рамките на събитието ще бъде организирана разходка из изложбата „Изплуване: Витрина - Нонсофия“, като Георги Димитров ще разкаже за дванайсетте автори, чиито творби са част от експозицията. Децата и младежите ще бъдат насърчени да интерпретират свободно произведенията и да откриват геометричните принципи в тях. Събитието ще включва и творчески модул, в който участниците ще имат възможност да създадат собствена геометрична композиция. Те ще могат да импровизират или да работят по конкретно задание, използвайки материали по свой избор (блокчета, цветни моливи, флумастери и др.), които е необходимо да си донесат.

Намерението на водещия е да представи геометричното изкуство на младите участници не само като стил, а като универсален език, който структурира и осмисля както художественото творчество, така и света около нас, посочват организаторите.

Проектът "Изплуване" е третото издание на инициативата „Заедно в изкуството“ на Художествена галерия – Казанлък, чийто куратор е Мария Василева. По нейните думи проектът представя нюансите на проблеми, които често подминаваме, а общото между артистите, чиито творби са показани в него, е тяхното мислене и социална ангажираност. Творбите са на близо 20 български автори и са експонирани на няколко различни локации в града.



Георги Димитров e роден през 1980 г. в Бургас, завършва Хуманитарната гимназия в града, а по-късно следва Международна политика в София и Уелингтън. След няколко години учение и работа в Африка, Америка и Нова Зеландия, се завръща в България през 2004 г. Оттогава изразява идеите си предимно чрез живопис. Основател е на платформата за популяризиране на геометрична абстракция „Нонсофия" (2010 г.).