С конференция ще бъде отбелязана 60-годишнината от подписването на споразумението между Френския национален център за научни изследвания и БАН

По повод 60-годишнината от подписването на първото рамково споразумение между Френския национален център за научни изследвания (CNRS) и Българската академия на науките, Френският институт в България и БАН организират конференцията „CNRS и БАН: шест десетилетия научно партньорство”. Тя ще се състои на днес, 2 декември, от 11:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН, съобщават от научната институция в сайта си.

Първото рамково споразумение между CNRS и БАН е подписано през 1965 г. и конференцията е посветена на историята и актуалното сътрудничество между двете научни институции. Две лекции ще представят развитието на CNRS и на БАН, които ще бъдат изнесени от Дени Гутлебен и от проф. Илияна Марчева.

След това ще бъде представен подробен обзор на настоящите форми на сътрудничество и на инструментите, които ги подпомагат - от двустранната програма „Рила“, до европейските механизми, сред които е „Хоризонт Европа“. Събитието подчертава дългогодишните, устойчиви и активни научни връзки между двете институции, отбелязват от БАН.

Дени Гутлебен е историк и директор на Музея „Кюри” (Париж). Специалист е в областта на историята на политиките и на институциите за научни изследвания във Франция от XIX век до наши дни. Автор е на „История на CNRS от 1939 г. до днес. Национална амбиция за науката” (2009) и на „Невероятната история на изобретенията, от овладяването на огъня до безсмъртието” (2018).

Проф. д-р Илияна Марчева е от Института за исторически науки към БАН, където е ръководител на секцията „История на България след Втората световна война“. Тя е дългогодишен изследовател на историята на България по време на Студената война като част от Източния блок в нея. Автор е на „История на Българската академия на науките, част втора, 1947-2014 г.“ (2017), както и на „В темелите на българската наука. Дарителство и благодетели на БАН 1869-2019“ ( 2019).