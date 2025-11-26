Призив за доброта отправиха деца и родители в Разград на благотворителен концерт на школа „Еми денс“ под наслов „Равни“

В Разград деца и родители отправиха призив за доброта на благотворителен концерт под наслов „Равни“. Музикалната проява, организирана от школата по танци „Еми денс“ беше посветена на приемането и силата общността да бъде едно цяло срещу насилието в училище, било то вербално или физическо. Залата на Общинския културен център се оказа тясна да побере всички, дошли да подкрепят инициативата и да се докоснат до добротата, изкуството и таланта на малките певци и танцьори.

Грациите на „Еми денс“ с ръководител и хореограф Емилия Петкова обраха овациите на публиката. Аплодисменти предизвика танцът на майките и дъщерите. Със свои изпълнения на сцената се изявиха и певци от школа Enjoy music & art school. Пред публиката прозвуча и първата авторска песен „Равни“ на Емилия Петкова и Ивайло Петков, посветена на любовта, равенството и приемането. „Това е песен с мисия да напомним, че човечността няма цвят, пол и граници. Да видим човека до себе си не през разликите, а през любовта“, каза Петкова. Тя допълни, че песента е техният глас за доброта, състрадание и единство. „Това беше един от най-трудните проекти, по които сме работили“, заяви от сцената Емилия Петкова. Тя благодари на Община Разград, подкрепила чрез финансиране по програма „Култура“ заснемането на клипа на песента. С думи на благодарност се обърна също към ръководството, учителите и възпитаниците на Основно училище „Отец Паисий“, с чието участие е подготвен клипът. Петкова изказа признателност и на всички приятели, почитатели и граждани на Разград, застанали зад идеята и мисията на танцовата формация.

„Когато талантът е подкрепен с кауза, значи и ние сме извървели правилния път към нашата кауза Разград да бъде място, където живеят добри, талантливи и човечни хора“, се обърна към организаторите на благотворителната инициатива кметът Добрин Добрев.

„Заедно сме силни, да продължаваме да правим добро, защото всички сме равни“, апелираха също водещия на благотворителния концерт Ивайло Иванов – Играта и изпълнителят Вениамин, които бяха специални гости на проявата. Музикалната вечер завърши с общо изпълнение на песента „Синева“ и затвърди посланието на вечерта, че добротата е сила, която може да прави света по-човечен.

Организаторите на концерта посочиха, че част от стойността на всеки закупен билет ще бъде дарена за подпомагане на хора от рискови социални групи в навечерието на коледните празници. С набраните средства в благотворителната кутия по време на концерта ще бъдат закупени пейки на доброто. Цветните пейки ще бъдат дарени на две разградски училища. Представители на училищата, желаещи да получат пейка на добротата могат да се свържат с организаторите в страницата на “Еми денс” и да заявят участи в кампанията на лично съобщение до 30 ноември.