"Учи тук, успявай навсякъде" - НБУ отваря врати с богата седмична програма

От 25 до 29 ноември 2025 г. Нов български университет стартира своята мащабна кампания „Дни на отворените врати“ под мотото „Учи тук, успявай навсякъде“. В продължение на цяла седмица, бъдещите студенти и техните родители ще имат възможност да се потопят в академичния живот на университета чрез разнообразна програма от десетки събития и турове.

Гостите ще могат да посетят открити лекции, творчески ателиета, научни демонстрации, изложби и културни събития. Това е уникална възможност да се запознаят с предлаганите бакалавърски и магистърски програми, да разговарят пряко с преподавателите и да получат информация за кариерните и професионални перспективи след дипломиране.

Специални опознавателни турове ще въведат гостите в един от най-модерните университетски кампуси в България. Бъдещите студенти ще видят университетските лаборатории, новите учебни сгради, Радио-телевизионния център, Галерия УниАрт, Университетски театър, Музей на НБУ и Библиотека „Проф. Богдан Богданов“.

График на туровете: Сборен пункт - Студентски център (централно фоайе, корпус 1 на НБУ).

Вторник – Петък (25-28 ноември): Всеки час от 10:00 до 16:00 ч.

Събота (29 ноември): На всеки 15 минути от 11:00 до 14:30 ч.

Акценти в програмата:

На 25 ноември (13:00 – 14:00 ч.) ще бъде представено събитието „NextGen обмен и обучение в чужбина“ с д-р Христо Панчугов, което ще разкрие възможностите за студентите по европейския проект ERUA (зала 301, РТЦ и онлайн).

Паралелно ще се проведе Седмица на спорта в НБУ, насърчаваща здравословния начин на живот с разнообразни спортни активности за студенти, преподаватели и гости. Специално издание на „Анатомия на вдъхновението“ с водещ Константин Вълков ще срещне гостите с волейболната легенда Владимир Николов на 27 ноември от 16:00 ч. (ТВ студио на РТЦ, корпус 3).

Програмата включва още среща с журналиста Мария Цънцарова (25 ноември), демонстрация на редки тропически пеперуди (25 ноември), практически панел за теста на Векслер (24 ноември), Показно практическо упражнение: "Заснемане на екшън сцена" (26 ноември), открита репетиция на спектакъла "Посещението на старата дама" (27 ноември), както и редица уъркшопи и открити лекции по Право, Англицистика, Испанистика, Бизнес и предприемачество, Биология, Театър, Туризъм и други. Пълната програма по дни: https://news.nbu.bg/bg/events/dni-na-otvorenite-vrati-na-nov-bylgarski-universitet-za-kandidat-studenti-i-studenti-na-nbu!92202

