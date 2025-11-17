Истински истории за съдбата на недоносени деца ще бъдат разказани чрез фотоизложба в Русе

Истински истории за пътя на недоносените деца ще бъдат разказани с фотоизложба в Русе. Това съобщи за БТА Деница Тиханова – президент на Лайънс клуб „Русе Сексагинта Приста“, който организира експозицията съвместно с фондация „Нашите недоносени деца“.

Фотоизложбата „Вяра в бъдещето“ е посветена на днешния Световен ден на недоносените деца и ще бъде открита на 18 ноември, вторник, от 17:30 часа на партера на Мол Русе.

„Елате да се докоснем заедно до надеждата, смелостта и обичта, които създават нови начала“, заявиха организаторите.

Специални гости на откриването ще бъде д-р Лилия Георгиева – завеждаща отделението по неонатология в Университетска болница „Канев“, д-р Татяна Итова – завеждаща отделението по неонатология в Университетска болница „Медика“ и д-р Даниела Бурмова – педиатър-неонатолог и член на Лайънс клуб „Русе Сексагинта Приста“. Очаква се да присъстват и деца и родители, участници и вдъхновители на изложбата.

БТА припомня, че от Университетска болница „Канев“ по-рано съобщиха, че през първите девет месеца на 2025 година в отделението й по неонатология са родени 94 недоносени деца, най-малкото от които е била Алисия – 680 грама.