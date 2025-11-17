Премиерата на мюзикълния концерт "Звездно кабаре“ ще бъде на 25 ноември в Дома на културата в Кърджали

Най-новата продукция на Дома на културата в Кърджали е мюзикълният концерт „Звездно кабаре“, чиято премиера е на 25 ноември. Това обявиха пред журналисти директорът на институцията Марияна Ликова и режисьорът на музикалния спектакъл Стефан Петков от Националния музикален театър „Стефан Македонски“.

„Успяхме с общи усилия да създадем един продукт, който включва най-емблематичните и обичани песни от златния фонд на световния мюзикъл“, каза Ликова. По думите ѝ, публиката ще бъде изненадана не само от представянето на Музикалния театър към Дом на културата, но и от младежкото присъствие. Сред заглавията тя изброи: „Кабаре“, „Чикаго“, „Вълшебникът от Оз“, „Фантомът от операта“, „Цигулар на покрива“.

„Всичко това е разположено да има драматургия помежду си, а аранжиментът е на джаз банда от София, която ще свири на живо“, каза режисьорът Стефан Петков.

Той припомни, че в Кърджали са се поставяли български мюзикъли, а за него това е втори съвместен проект с Дома на културата, след мюзикъла „Червената шапчица“ преди година.

„Новият проект е едно естествено продължение. Аз видях, че има капацитет артистичният състав. В този град, в този Дом на културата има едни такива бисери, които много искам публиката често да идва да ги вижда. А това, което имате като материал тук, е много по-достойно за навън, отколкото за този град“, допълни Петков.

Заедно с Марияна Ликова припомниха, че подготовката за „Звездно кабаре“ е започнала още през юли. През септември Домът на културата организира кастинг за талантливи млади хора, които да бъдат включени в мюзикълния концерт и в бъдещи проекти.

Двамата изразиха намерение „Звездно кабаре“ да не бъде представен само на 25 ноември, а да продължи да се играе.

Хореограф на спектакъла е Веселина Арабаджиева. Аранжиментите на песните са изпълнени от Джаз квартет в състав: Симеон Божилов – пиано, Иван Петков – тромпет, Самуил Даскалов – бас китара и Ивайло Манев – ударни инструменти.

На сцената ще видим артистите от Музикалния театър при Дома на културата: Радостина Желева, Дора Точкова, Юксел Есен и Бахар Якуб. Гост-изпълнители са: Аглика Петрова, Мария Белева, Мария Дерменджиева, Пепа Илчева, Нур Исмаил, Деяна Моллова, Гюнеш Ковачева, Антонио Дачовски.

Участват още хор с ръководител Иванка Христева и балет при Дома на културата.