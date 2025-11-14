Радомир организира Седмица на четенето под мотото „Добротата започва от думите“

От 17 до 21 ноември Община Радомир ще проведе Седмица на четенето под мотото „Радомир чете - Добротата започва от думите“. Тя е част от националната инициатива „Ден на четенето“, която тази година ще се отбележи на 21 ноември, съобщи пред БТА заместник-кметът Станислава Генадиева.

Програмата включва широк спектър от прояви, насочени към различни възрастови групи. Партньори в организацията са Общината и редица образователни и културни институции на територията ѝ - детски градини, училища, библиотеки, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Младежкият културно-информационен център "Европа", Консултативният младежки съвет - Радомир

„Седмицата на четенето ще обхване детските градини чрез „Маратон на добротата“. В рамките му децата ще участват в четене на приказки, игри, дискусии и разговори за добрините и значението на доброто. Инициативата е дело на авторката на литературни произведения за деца и основател на платформата „Детски приказки“ Виктория Петрова“, поясни Генадиева.

Във всяка детска градина ще бъде поставена „кутия на добротата“, където децата ще могат да „събират“ извършените от тях добри дела. Проектът включва и благотворителен елемент - родителите ще могат да дарят комплекти за оцветяване, книги и образователни игри, които след това ще бъдат предоставени на болнични детски отделения в страната.

Седмицата на четенето в Радомир ще ангажира и учениците от първи до дванадесети клас, а в рамките на програмата се предвижда гостуване на Искрен Красимиров - режисьор, оператор, актьор и писател.

Заместник-кметът допълни още, че във фоайето на сградата на общинската администрация и в ритуалната зала ще бъдат поставени лавици, където гражданите могат да оставят нови или употребявани книги, годни за четене. След приключването на седмицата те ще бъдат дарени на социални институции и читалищни библиотеки в Радомирско, нуждаещи се от обновяване на фонда си.