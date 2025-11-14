Заместник-министър Наталия Михалевска посети щанда на Професионалнатата гимназия „Велизар Пеев“, представен на изложението "Булпек 2025"

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска посети щанда на Професионалнатата гимназия „Велизар Пеев“ от Своге и поздрави учениците за тяхното старание и артистичност, които за поредна година показаха майсторство и професионализъм на международното хранително изложение "Булпек 2025". То се състоя в "Интер експо център" в София, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

На ученическия щанд гостите имаха възможност да разгледат ръчно приготвени хлебни и сладкарски изделия, които впечатлиха с красивата си аранжировка и оформление. Продуктите са изработени от млади кулинари, които се обучават в специалността „Кетъринг“ в гимназията в Своге.

Голям интерес предизвикаха и творбите на ученици от специалността „Компютърна графика“, които бяха подготвили бижута и фигури от самосъхнеща глина, тематични ключодържатели, магнити, ръчно рисувани чинии и свещници, картини с триизмерни ефекти, гравирани дървени изделия и красиви аксесоари, изработени в часовете по практика и творчески дейности.

Младите таланти се откроиха и с работата си върху 100-годишни керемиди, върху които бяха изобразили светци и сцени от българския бит. Тези произведения са подготвени в извънкласната дейност „Ръкотворница“ и съчетават история, изкуство и национална идентичност, отбелязват от МОН.

Както писа БТА, професии за бъдещето изучават ученици в Професионалната гимназия "Велизар Пеев" в Своге, съобщиха през февруари тази година от Министерството на образованието и науката.

Училището е първото, което въвежда обучение по "Електрически превозни средства" в България и заедно с това предлага реализация в "Компютърна графика", "Компютърна техника и технологии", "Икономика и мениджмънт", "Кетъринг" и "Охранителна техника и системи за сигурност". В гимназията има различни зони за виртуална реалност и роботика, електромобили, зелена енергия, компютърна графика, музикално и фотографско студио.