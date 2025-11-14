Джазът носи свобода, пъстрота, душа и емоция, каза организаторът на джаз фестивала в Кърджали Габриела Гавраилова

Джазът носи свобода, пъстрота, душа и емоция, която само в тази музика я има, каза пред БТА организаторът на джаз фестивала в Кърджали Габриела Гавраилова. Тя бе гост в пресклуба на Агенцията в родопския град по повод представянето на новия брой на списание ЛИК, посветено на джаза.

Тя разказа и за началото на фестивала в Кърджали. То е положено от група любители и приятели през 2012 г. в едно село – Маслиново, където се провеждат няколко издания. Първоначално е в малък състав, който с всяка следваща година става все по-голям, до момента, в който фестивалът се мести в Кърджали. В него са участвали изпълнители като Мирослава Кацарова и Хилда Казасян.

„По време на КОВИД пандемията, за да съхраним фестивала и да не пропукаме година, макар и в по-малък състав, започнахме да го организираме в хотелски комплекс „GarsOn”с джаз клуб. Получи се приемственост и през последните няколко години ние от „GarsOn” станахме организаторите на форума и поддържаме традицията да има джаз фестивал в града“, каза Гавраилова, която е и управител на комплекса.

Тя допълва, че инициативата е изцяло частна. Организаторите канят основно изпълнители от страната. В тазгодишното четиринадесето издание гости за втори път са били младежите от група „Фънкилишъс".

„Стремим се да правим всеобхватна и дори стилово разчупена програма, за да достигнем до повече хора и мисля, че резултатите са позитивни. Най-много ме радва, че има и млади хора, идват дечица със своите родители - пъстра палитра от гости и музика“, разказа още Габриела Гавраилова.

За петнадесетото юбилейно издание през следващата година се обмисля формат, в който фестивалът да представи колаборация, в която да участват и много местни изпълнители, допълни тя.

„На първо време пожелавам да сме здрави, да имаме силите и да задържим мотивацията да организираме фестивала“, каза още Гавраилова.