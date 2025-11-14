Българите винаги са били свободни по дух и част модерната култура на света, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев

Българите винаги са били свободни по дух и част модерната култура на света. Това са двете важни общи послания, които носи октомврийският брой на списание ЛИК „България в джаза“. Това каза по време на представянето на изданието в Русе генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев. Списанието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) е посветено на джаз музиката и джаз фестивалите, които се организират в страната.

Вълчев отбеляза, че Русе е градът на най-стария джаз фестивал в България, който днес се открива за 48-и път.

„В броя на списание ЛИК „България в джаза“, който представяме във всички национални пресклубове на БТА в цялата страна и в чужбина, има карта на джаз фестивалите в България. От нея виждаме, че за тези 50 години в България е имало поне 65 джаз фестивала. От тях девет са спрели да съществуват. Шест са общи фестивали като „Аполония“ в Созопол, в които има джаз елементи. Т.е. в момента в България има 50 изцяло джаз фестивала, 50 години след този в Русе. Първият, действащ и до днес. Нещо повече от картата в списание ЛИК виждаме, че джаз фестивалите в България са в 21 от 28-те области на страната“, каза още Вълчев.

Той добави, че само седем години след първия европейски джаз фестивал в Монтрьо от 1967 година има такъв и в Ямбол, за който се пазят данни в архивите на БТА. В статия на професор Клер Леви в октомврийския брой на ЛИК е посочено още, че в началото на 30-те години на 20-и век в София е основан първият джаз клуб у нас.

„Факултет за джаз и поп изпълнители към Музикалната академия в София е имало 1968 година. Първият джазов концерт е още от 1938 година. Първата новина за джаза в България от архивите на БТА е от 7 декември 1956 година за концерта на естрадно джазовия оркестър при радио София под диригентството на Бенцион Елиезер в зала „България“. Архивите на БТА, които ще намерите в този брой, пазят снимки на всички бъдещи български музиканти, които и в края на броя говорят за бъдещето на джаза - Антони Дончев, Васил Петров, Вики Алмазиду, Живко Петров, Йълдъз Ибрахимова, Михаил Йосифов, Теодосий Спасов, Хилда Казасян, Христо Йоцов“, каза още Кирил Вълчев.

Той отбеляза, че всъщност българите са в плен на джаза по същото време, в което в неговия плен попадат и най-напредналите народи в света.

„Този брой говори и за нуждата от сътрудничество между джаз фестивалите в България. Общините и управниците трябва да вземат пример от българските музиканти, които си сътрудничат във всички джаз фестивали в страната. А градовете, които ги организират, се състезават помежду си и често ги откриват и закриват в един и същи ден с едни и същи музиканти. А колко по-силно послание би било в България, както българите, така и гостите от чужбина, да могат да дойдат през лятото и да обиколят един след друг няколко джаз фестивала, които предлагат различни неща“, отбеляза Кирил Вълчев.