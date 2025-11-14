Светлините на коледната елха в Монтана ще бъдат запалени на 27 ноември, ще има концерт и 3D мапинг

Светлините на коледната елха в Монтана ще бъдат запалени на 27 ноември и с това ще започнат проявите от програмата за посрещане на коледните и новогодишните празници, съобщиха от Община Монтана.

По повод запалването на светлините на коледната елха на площад „Жеравица“ в Монтана ще има концерт на Михаела Маринова и 3D мапинг.

При запалването на светлините на коледната елха миналата година имаше лазерно шоу, огнено шоу и концерт, припомниха от местната администрация.