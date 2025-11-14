Подробно търсене

Светлините на коледната елха в Монтана ще бъдат запалени на 27 ноември, ще има концерт и 3D мапинг

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Светлините на коледната елха в Монтана ще бъдат запалени на 27 ноември, ще има концерт и 3D мапинг
Светлините на коледната елха в Монтана ще бъдат запалени на 27 ноември, ще има концерт и 3D мапинг
Концерт и 3D мапинг ще съпровождат запалването на коледните светлини в Монтана. Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков, архив
Монтана,  
14.11.2025 10:30
 (БТА)

Светлините на коледната елха в Монтана ще бъдат запалени на 27 ноември и с това ще започнат проявите от програмата за посрещане на коледните и новогодишните празници, съобщиха от Община Монтана.

По повод запалването на светлините на коледната елха на площад „Жеравица“ в Монтана ще има концерт на Михаела Маринова и 3D мапинг. 

При запалването на светлините на коледната елха миналата година имаше лазерно шоу, огнено шоу и концерт, припомниха от местната администрация. 

/АУ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:40 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация