Певицата Нели Рангелова дари книги на библиотеката в родния си град Монтана

site.btaПевицата Нели Рангелова дари книги на библиотеката в родния си град Монтана
Певицата Нели Рангелова дари десетки нови книги на Регионална библиотека „Гео Милев“ в родния си град Монтана, съобщиха от библиотеката.
Дарените книги са съвременни бестселъри, нови издания и актуална литература. Те ще обогатят фонда на библиотеката и ще зарадват читателите, уточниха от културната институция.
„Този благороден жест е доказателство за дълбоката ангажираност на Нели Рангелова към духовното и културното развитие на родния ѝ град. Изказваме благодарност за щедростта и подкрепата, която оказва на нашата библиотека и културата като цяло“, заявиха от екипа на библиотеката.
/АУ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина