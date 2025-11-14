Подробно търсене

Певицата Нели Рангелова дари книги на библиотеката в родния си град Монтана

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Певицата Нели Рангелова дари книги на библиотеката в родния си град Монтана
Певицата Нели Рангелова дари книги на библиотеката в родния си град Монтана
Певицата Нели Рангелова дари нови книги на библиотеката в родния си град. Снимка Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана
Монтана,  
14.11.2025 10:19
 (БТА)

Певицата Нели Рангелова дари десетки нови книги на Регионална библиотека „Гео Милев“ в родния си град Монтана, съобщиха от библиотеката. 

Дарените книги са съвременни бестселъри, нови издания и актуална литература. Те ще обогатят фонда на библиотеката и ще зарадват читателите, уточниха от културната институция.

„Този благороден жест е доказателство за дълбоката ангажираност на Нели Рангелова към духовното и културното развитие на родния ѝ град. Изказваме благодарност за щедростта и подкрепата, която оказва на нашата библиотека и културата като цяло“, заявиха  от екипа на библиотеката.

/АУ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:40 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация