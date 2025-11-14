Певицата Нели Рангелова дари книги на библиотеката в родния си град Монтана

Певицата Нели Рангелова дари десетки нови книги на Регионална библиотека „Гео Милев“ в родния си град Монтана, съобщиха от библиотеката.

Дарените книги са съвременни бестселъри, нови издания и актуална литература. Те ще обогатят фонда на библиотеката и ще зарадват читателите, уточниха от културната институция.

„Този благороден жест е доказателство за дълбоката ангажираност на Нели Рангелова към духовното и културното развитие на родния ѝ град. Изказваме благодарност за щедростта и подкрепата, която оказва на нашата библиотека и културата като цяло“, заявиха от екипа на библиотеката.