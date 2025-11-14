Родовият терапевт Росица Гергова ще представи книгата си „Съкровищница за родово благополучие“ в Стара Загора

Родовият терапевт и регресолог Росица Гергова ще представи днес в Стара Загора първата си книга „Съкровищница за родово благополучие“. Това съобщават на официалната фейсбук страница на Къща музей „Гео Милев“, която ще е домакин на премиерата.

За книгата си Гергова каза пред БТА, че е наръчник за всеки човек, който изпада в трудна ситуация, търси пътя си, опитва се да разбере каква връзка има родовата история с неговия житейски опит. В нея са описани действия и обреди, които водят до благополучие.

Изворите за написването на книгата са, първо, родовото знание, което е предадено на авторката по кръвна линия. Тя е израснала с баби, прабаби и със своята майка. Всички те са знаели много обреди.

Гергова се занимава от години с родово знание и родова терапия. Изследвала е традициите и повелите в българските родове. Изучавала е родово знание и академична родология. Написването на книгата ѝ е отнело два-три месеца.

Според авторката, ако не познаваме родовата си памет, ние сме безпътни. Търсим себе си, въртим се в омагьосан кръг, не знаем кои сме и накъде да вървим. Трябва да се обърнем назад към корените си, за да разберем какво носим в себе си и какви блага и ресурси имаме, за да видим посоката си напред и да разберем кои сме, каза тя.

Представянето в Стара Загора е част от премиерното турне на Гергова, което включва и родови беседи. То започна от ловешкото село Дойренци на 2 ноември, предстоят срещи с публиката в село Славяни (22 ноември), Благоевград ( 4 декември) и Сандански (6 декември).