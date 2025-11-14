Подробно търсене

Димитрина Ветова
Министърът на образованието Красимир Вълчев свиква среща на образователните медиатори от област Пловдив
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
14.11.2025 06:33
 (БТА)
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заедно с областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева инициират днес, 14 ноември, среща с медиаторите към училищата в Пловдивския регион. Целта е да се обсъдят проблемите, които срещат в работата по Механизма за обхват и задържане на децата в училище и подобряване на координацията между институциите. В разговора ще участва и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив Иванка Киркова, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). 

След края на срещата, от 11:15 ч. в сградата на Областната администрация в Пловдив, министър Вълчев ще коментира резултатите от посещението пред медиите. 

По-късно през деня, от 12:00 ч., министър Красимир Вълчев ще открие новоизградения STEM център в Основното училище „Георги С. Раковски“ в село Болярци. Предвидена е и среща с директори и педагогически специалисти от образователни институции от общините Садово и Първомай. 

Министър Красимир Вълчев ще бъде гост и на тържественото откриване на изцяло обновеното ученическо общежитие към Езиковата гимназия "Иван Вазов" в Пловдив. Събитието ще се състои от 16:00 ч.

 

/ТС/

