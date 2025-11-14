Сопраното Асмик Григорян ще пее на галавечер в Софийската опера

Литовското сопрано от арменски произход Асмик Григорян пристига за галавечер в Софийската опера днес, 14 ноември. След като триумфално откри новия сезон на Националната опера с „Тоска“, маестро Даниел Орен ще дирижира българския дебют на певицата, коментират от операта.

За концерта у нас Григорян е избрала арии на лейди Макбет от „Макбет“ на Верди, от „Мадам Бътерфлай“, „Тоска“ и „Манон Леско“ на Пучини. Акцент в програмата са сцената с писмото на Татяна от „Евгений Онегин“ от Чайковски и песента към месеца от „Русалка“ на Дворжак.

Оркестърът и хорът на операта ще допълнят вечерта с няколко инструментални и хорови страници от „Силата на съдбата“, „Макбет“, „Набуко“, „Мадам Бътерфлай“ и „Манон Леско“.

Асмик Григорян е родена на 12 май 1981 г. във Вилнюс, Литва. Всичко около нея, от най-ранно детство е свързано с операта. Баща й е тенорът Гегам Григорян, един от най-известните оперни певци в Русия и на големите сцени в чужбина. Майка й също е оперна певица – Ирена Милкeвичюте.

Асмик Григорян два пъти е определяна за „Певица на годината“. „Тя беше Саломе в Хамбург, Турандот във Виена, Лиза в Мюнхен. Затова без никакво съмнение Асмик Григорян отново ще бъде обявена за „Певица на годината“ за изпълнението на тези роли“, се казва в мотивите на престижното списание „Опернвелт“.

„Сопрановият ѝ глас пленява с тъмни тонове и блясък във високите ноти, който е несравним. Асмик Григорян е първокласна пееща актриса. Григорян има плътен, здрав и стабилен глас, с изящно женствен тембър“, пише критиката.

През този сезон тя отново съчетава големите оперни роли с камерни вечери в най-големите театри и зали в Европа и Америка. Тя ще бъде Дездемона в Кралския театър в Мадрид, Саломе в Хамбургската опера, Сента в Монте Карло, Чо-Чо-сан в Берлин, Турандот в Дортмунд, Саломе и Лейди Макбет в Мюнхен, Манон Леско в Барселона, Татяна в Ню Йорк и Виена. С различни концертни програми ще гостува в „Карнеги хол“, Миланската скала, Рим, Цюрих, Виена и Мадрид.

