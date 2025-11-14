Прозрачността на медийната собственост и свободата на медиите ще бъдат обсъдени на кръгла маса в УНСС

Кръгла маса на тема „Прозрачност на медийната собственост и свобода на медиите – проблеми и решения“, организирана от списание „Бизнес и право“ и Фондация „Медии 21“, ще се проведе днес, 14 ноември, в библиотеката на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съобщават домакините.

По време на събитието ще бъдат представени изследователски проекти, водени от преподаватели от Юридическия факултет на УНСС, които анализират правните и етичните аспекти на свободата на медиите и защитата на човешките права. Специален гост ще бъде д-р Тейлс Томаз от Департамента по медийна политика и медийна икономика на Университета в Залцбург. Той ще представи резултатите от международния проект Euromedia Ownership Monitor (EurOMo) 2025, част от програмата Creative Europe (CNECT/2024/4167000), координиран от Университета в Залцбург.

От екипа посочват, че събраната информация ще предостави систематични и проверени данни за състоянието на медийната собственост в ЕС и България, в съответствие с изискванията на чл. 6 от Европейския акт за свободата на медиите (EMFA). Български експерти от Фондация „Медии 21“, участващи в проекта EurOMo, също ще се включат с анализи и предложения по време на дискусията.

Дискусията, изказванията и свързаните статии ще бъдат публикувани в специален брой на списание „Бизнес и право“, уточняват от УНСС.

/ВСР