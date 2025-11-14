Подробно търсене

"Книга на градовете" на проф. Цочо Бояджиев ще има представяне днес
Снимка: книжарница Umberto & Co
София,  
14.11.2025 06:22
 (БТА)

"Книга на градовете" на проф. Цочо Бояджиев ще бъде представена днес, 14 ноември, от доц. Димитър Камбуров и Яница Радева в 18.30 ч. в столичната книжарница Umberto & Co, съобщават организаторите.

Те припомнят, че "Книга на градовете“ е част от поредицата „Поезия“ на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Стихотворенията в сборника са посветени на градовете – като географски топос от личната история на автора, но и като преживяване, съзерцание, емоция, запечатани с усета към детайла на фотографа и изпълнени с проникновената ерудиция на философа преводач Цочо Бояджиев, пишат още организаторите.

По техни думи в книгата са публикувани и няколко художествени фотографии на автора.

Списание ЛИК

