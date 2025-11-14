Подробно търсене

Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди

Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди
Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
14.11.2025 06:00
 (БТА)

Тържествената церемония за връчването на Годишните награди на Съюза на българските журналисти (СБЖ) за 2025 г. ще се проведе днес, 14 ноември, в студио 1 на Българското национално радио (БНР), съобщават от професионалната организация.

Събитието ще отличи изявени български журналисти и медийни екипи за творчески постижения в периода от 15 октомври 2024 г. до 15 октомври 2025 г. По традиция наградите се връчват по повод 1 ноември – Деня на народните будители, като знак на признание за приноса на българските журналисти към обществото и защитата на професионалните стандарти, отбелязват от екипа на СБЖ.

По време на церемонията ще бъдат връчени отличия в следните категории - награда „Йосиф Хербст“ за цялостен принос, награди за електронни медии – радио и телевизия, за информационни агенции, за печатни медии, за фотожурналистика, за графичен дизайн и операторско майсторство, за българска медия извън България, за чуждестранен кореспондент за активно и добронамерено отразяване на събитията в България, за книга – документалистика, публицистика или научни изследвания в областта на журналистиката, за кореспондент на централна медия в страната, за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес, за журналистически електронен сайт и награда за млад журналист до 35 години. 

Предложения за достойни имена с принос към българската журналистика се приемаха до 20 октомври. Всяко от тях се придружава от кратка биография на кандидата, анотация за творческите и професионалните му постижения, както и от протокол на журналистическото дружество, се посочва на сайта на СБЖ.

/ВСР

/ХК / ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

03.12.2024 08:01

Председателят на СБЖ Снежана Тодорова със „Златно перо“ от Съюза на журналистите на Войводина

Международна конференция с участието на Съюза на българските журналисти обсъди ролята, опита и перспективите на регионалните средства за масова информация. Председателят на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти(СБЖ) Снежана Тодорова
15.11.2024 15:58

До 29 ноември е срокът за участие в журналистическия конкурс „Светове и цветове“

До 29 ноември е срокът за участие в 12-ото издание на конкурса „Светове и цветове“, организиран Сдружението на испаноговорещите журналисти в България (СИЖБ). Целта на конкурса е да се популяризират и отличават журналистически публикации на български или испански език, които спомагат за взаимното опознаване между България и испаноезичния свят, съобщават от Съюза на българските журналисти (СБЖ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:35 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация