Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди

site.btaСъюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди
Тържествената церемония за връчването на Годишните награди на Съюза на българските журналисти (СБЖ) за 2025 г. ще се проведе днес, 14 ноември, в студио 1 на Българското национално радио (БНР), съобщават от професионалната организация.
Събитието ще отличи изявени български журналисти и медийни екипи за творчески постижения в периода от 15 октомври 2024 г. до 15 октомври 2025 г. По традиция наградите се връчват по повод 1 ноември – Деня на народните будители, като знак на признание за приноса на българските журналисти към обществото и защитата на професионалните стандарти, отбелязват от екипа на СБЖ.
По време на церемонията ще бъдат връчени отличия в следните категории - награда „Йосиф Хербст“ за цялостен принос, награди за електронни медии – радио и телевизия, за информационни агенции, за печатни медии, за фотожурналистика, за графичен дизайн и операторско майсторство, за българска медия извън България, за чуждестранен кореспондент за активно и добронамерено отразяване на събитията в България, за книга – документалистика, публицистика или научни изследвания в областта на журналистиката, за кореспондент на централна медия в страната, за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес, за журналистически електронен сайт и награда за млад журналист до 35 години.
Предложения за достойни имена с принос към българската журналистика се приемаха до 20 октомври. Всяко от тях се придружава от кратка биография на кандидата, анотация за творческите и професионалните му постижения, както и от протокол на журналистическото дружество, се посочва на сайта на СБЖ.
/ВСР
/ХК / ТС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина