Тракийският университет организира ежемесечни „Дни на отворените врати“

Тракийският университет стартира инициатива за провеждане на ежемесечни „Дни на отворените врати“. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Оттам допълниха, че събитията ще се провеждат всеки последен петък на месеца, а решението за кампанията е взето от Академичния съвет на старозагорската алма матер.

„Университетът отваря врати за всички, които желаят да се потопят в академичния свят на едно от най-престижните висши училища в България. Идеята е новата инициатива да превърне срещата с бъдещи студенти и техните родители в пълноценно преживяване. Това ще даде възможност на младите хора да видят, усетят и разберат какво означава да бъдат част от академичната общност“, поясняват от Тракийския университет.

По време на кампанията посетителите ще могат да разгледат модерните учебни зали, лаборатории, университетските музеи, спортните съоръжения и студентските общежития. Те ще имат възможност да се срещнат с преподаватели и студенти от различни специалности.

За участие в „Дните на отворените врати“ е необходимо да се попълни онлайн формуляр, чрез който се избира предпочитаната дата за посещение.

БТА припомня, че Тракийски университет през ноември и декември организира „Дни на кариерното развитие 2025“ в Стара Загора, Хасково и Ямбол.