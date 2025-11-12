Шестата национална конференция по медийна сигурност обсъди независимостта на онлайн журналистиката

Подробно търсене

Иван Долев
Проф. Валерий Тодоров, председател на Фондация „Комуникации и култура“ . Снимка: Иван Долев/ БТА (ПГ)
София,  
12.11.2025 15:11
 (БТА)
Шестата национална конференция по медийна сигурност се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ под надслов „Нови бизнес модели и финансова сигурност на онлайн медиите“.

Форумът, организиран от Балканския институт за стратегически прогнози и управление на риска и Фондация „Комуникации и култура“, събра експерти от академичните среди и практикуващи журналисти, които обсъдиха финансовата устойчивост и редакционната независимост на медиите в дигиталната среда.

На събитието бяха разгледани ключови теми като перспективни бизнес модели за успешна онлайн журналистика, ролята на изкуствения интелект в професията, балансът между свободния достъп до информация и създаването на висококачествено съдържание, както и влиянието на онлайн медиите върху обществените възприятия.

„Целта на тези и предишни конференции беше да въведем едно ново понятие в медийната теория и практика – медийна сигурност, която беше необичайна на времето си", каза за БТА проф. Борислав Градинаров от Института по философия и социология на БАН, един от организаторите на конференцията.

Той подчерта, че сред основните проблеми който се разглеждат, е финасовата независимост на медиите. Градинаров посочи, че  зависимостта от търсене на финасиране често поставя медиите под влияние на корпоративни и политически интереси. „Затова е важно да чуем гласа и на хората от практиката“, допълни проф. Градинаров.

Проф. Валерий Тодоров, председател на Фондация „Комуникации и култура“ и модератор на събитието, отбеляза, че медийната сигурност включва не само информационната защита, но и етичните и правните измерения на медийната среда. „Живеем в един много силно информиран свят, в който често информацията замества социалната действителност“, каза той за БТА.

По думите му България изостава в регламентирането на цифровите услуги и трябва едновременно да наваксва и да решава натрупаните проблеми. Тодоров постави акцент върху необходимостта от устойчиви финансови модели за медиите, включително чрез дарителство и публични фондове.

В дискусията участваха още проф. Николай Михайлов, доц. Иво Инджов, Филип Буков, Владимир Митев, проф. Искра Баева и други.

Докладите и изказванията от форума ще бъдат включени в третия сборник от поредицата „Медийна сигурност“, който се очаква да излезе през първата половина на 2026 г.

