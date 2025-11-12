Ученически конкурс за коледни картички или коледни сладки обявяват в Троян, съобщи за БТА Бисерка Петрова, секретар на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в града.

Конкурсът е традиционен, провежда се вече повече от 10 години и е съвместна инициатива на комисията и Община Троян. Темата тази година е „Магията на Коледа в нашия дом“. Конкурсът ще се проведе в две основни категории - за коледни картички или коледни сладки, разказа Петрова. Тя посочи, че интересът към него е много голям и ежегодно се включват стотици малки и по-големи ученици.

Участие в конкурса могат да вземат ученици от възрастовите групи I - IV клас, V - VII клас и VIII – XII клас. Крайният срок за подаване на картичките и подготвените коледни лакомства е 10 декември. Получените картички ще бъдат продадени на благотворителен базар, като средствата ще бъдат дарени на Общинския фонд за асистирана репродукция.

„Мислим, че подобни инициативи помагат на учениците да развиват своето творчество и въображение, а от своя страна ние като организатори също се стремим всяка година да обогатяваме конкурса, като включваме нови категории, които да са едновременно занимателни и близки до интересите на участниците“, каза Бисерка Петрова. Тя разказа, че очаква в надпреварата за изработка на коледни сладки да се включат основно по-малките ученици, подпомогнати от своите родители, но не изключва възможността интерес да проявят и учениците от професионалната паралелка по ресторантьорство в Средно училище „Васил Левски" в Троян. По думите ѝ конкурсът е още един начин за укрепване на връзката между училищата, учениците и местната общност. Пълните условия за участие в коледната надпревара ще бъдат публикувани на сайта на местната администрация.