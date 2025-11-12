Търновското читалище „Надежда -1869“ представи пет пъти „Преплетени вълшебства“ по приказките на Николай Райнов на различни сцени в страната

Пет постановки на театралния спектакъл „Преплетени вълшебства“ по приказките на Николай Райнов представи народно читалище „Надежда -1869“ на различни сцени в цялата страна, съобщи в пресклуба на БТА във Велико Търново Боряна Маринова, председател на читалищното настоятелство. Проектът включва пет постановки и филм на спектакъла, за да остане за поколенията и да се разшири неговото разпространение в страната. Разработката е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” на стойност 12 хиляди лева.

Това е третият проект, който читалището осъществява съвместно с Националния фонд “Култура“. След успеха на балетния спектакъл „Дивите лебеди“ по мотиви на приказката на Ханс Кристиян Андерсен и проект, свързан със създаване на нови творчески пространства за клубовете към читалището, припомни Виолета Белчева, секретар на читалището.

В постановката „Преплетени вълшебства“ са участвали актьори от Младежкия театър към читалището и певци от хор „Плетеница“, каза режисьорът Стефан Методиев. Той подчерта, че в основата на сюжета е приказката на Николай Райнов „Златното пиле“, която се е оказала близка и позната на младежката аудитория, а сценичният й вариант е допълнителен начин да се надгради въображението на зрителите. През следващата година читалището ще акцентира на още нови проекти, свързани с приобщаването на младите хора към изкуството. След сериозен ремонт предстои откриването на камерната зала, където актьорите от Младежкия читалищен театър ще представят постановката „Подземни чайки“ от испанския драматург Алфонсо Вайехо. С концепцията „Сцена на мечтите“, която ще обедини децата от шест ателиета по различни изкуства, читалището ще кандидатства за ново проектно финансиране.