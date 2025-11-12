Изложбата „Завинаги е сега” се завръща при големите египетски пирамиди

Творбите на десет артисти от различни краища на света се издигнаха до големите египетски пирамиди в рамките на петото издание на изложбата „Завинаги е сега", съобщи уебсайтът „Кайро сийн”.

Превърналото се в традиция културно събитие, което беше отложено, заради официалното откриване на Големия египетски музей (ГЕМ), започна на 11 ноември и ще продължи до 6 декември.

На фона на могъщото въздействие на пирамидите - свидетели на хилядолетия от хода на историята, изложбата пита какви истории ще оставим ние след себе си, какви истини и митове ще ни определят в бъдещето, казват организаторите от „Арт Д'ижипт” (Art D’Egypte) в публикация на уебсайта на компанията.

Първото издание на „Завинаги е сега” се състоя през ноември 2021 година, превръщайки единственото останало от седемте чудеса на античния свят за първи път в 4500-годишната му история в част от изложба на съвременно изкуство.