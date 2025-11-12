Отбелязват 40 години от създаването на музикалната школа към Дом на енергетика в Козлодуй

Шестнадесет пианисти ще се включат в концерт по повод 40-ата годишнина от създаването на музикалната школа към Дом на енергетика в Козлодуй, каза за БТА преподавателят по пиано Здравка Николаева. В празничното събитие ще свирят нейни ученици, както и възпитаници на преподавателите Людмила Алексиева и Ирина Церковска.

Публиката ще чуе произведения на Бах, Моцарт, Бетовен, Шуберт, Менделсон, Вебер, Чайковски, Римски-Корсаков, Рахманинов, Андрей Стоянов, Светослав Обретенов, Константин Илиев, Нанси Фабер и Андрю Лойд Уебър. Изпълнителите са деца от седем до осемнадесет годишни, допълни Николаева. Събитието започва от 18:30 часа с вход свободен.

Здравка Николаева участва в създаването на школата преди четиридесет години. Стотици възпитаници са минали през школата по пиано в Дом на енергетика и смея да твърдя, че децата ни са много интелигентни и начетени, допълни Николаева. Новото в школата е, че от шест-седем години имаме възрастни ученици. Това са работещи хора с афинитет към пианото и интересното е, че очите им светят по същия начин, както при децата, каза още тя. Много е отговорна работата, не само към децата, а и към общността, добави преподавателят по пиано. По думите й е удовлетворяващо да се виждат резултатите след положения труд от децата.

Тя е завършила музикално училище в София и музикална академия в Пловдив. Има и едногодишна специализация – пиано, съпровод и история на клавирното изкуство. Възпитаници на Николаева са национални и международни лауреати от разнообразни конкурси.

БТА припомня, че общинският съвет в Козлодуй взе решение да удостои със званието „Почетен гражданин“ Здравка Николаева за изключителен принос към културния и образователния живот в града, след внесено предложение от граждани, подкрепено със 150 подписа.