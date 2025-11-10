Коледните светлини в Благоевград ще грейнат на 21 ноември – Деня на християнското семейство

На 21 ноември, в Деня на християнското семейство, Благоевград ще запали коледните светлини, съобщиха от общинската администрация. Така ще бъде дадено началото на празничната програма преди Коледа и Нова година. Коледното градче на Благоевград също ще отвори врати на същата дата, посочват от пресцентъра на общината.

Празничното запалване на светлините ще започне в 17:30 часа на централния площад „Георги Измирлиев“. Специален гост на събитието ще бъде Дядо Коледа, който ще запали светлините. Вечерта програмата ще продължи с концерт на Михаела Маринова и Дичо.

Празничната програма ще продължи на 22 ноември с концерт „За семейството“, в който ще участват хорове от Благоевград и Пловдив. Сред участниците са хор „Ален Мак“, Смесен хор на Американския университет в България, Камерен хор „Гаудеамус“ – Пловдив и хор „Иван Спасов“ – Пловдив. Началото на концерта е в 19:00 ч. в залата на Камерна опера – Благоевград и в Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1866“.