Русенският университет отбелязва 80-годишнината си с разнообразна програма

С поредица от събития Русенският университет "Ангел Кънчев" ще отбележи 80 години от създаването си от 10 до 12 ноември. Това съобщи Виктория Иванова от висшето училище в крайдунавския град.

Началото ще бъде поставено на 10 ноември с откриването на международната научна конференция "Language, Culture and the Future of Communication in the Digital Age" в рамките на Европейския университет ACROSS със съорганизатори Русенския университет и Университета в румънския град Крайова.

Програмата на следващия ден предвижда юбилейна изложба на клуба за изобразително изкуство "Илия Бешков" и творческо ателие "80 години Русенски университет", където ще бъде представена фотографската експозиция "Цветовете на живота" на доц. д-р Румяна Лебедова и д-р Николай Ковачев. Ще бъдат представени и юбилейни издания, създадени специално за 80-годишнината - "Хроника на едно вдъхновяващо десетилетие (2015-2025 г.)", юбилеен алманах "80 години Русенски университет", "Дигитална библиотека и архив", празничен брой на вестник "Студентска искра" и виртуален албум на Русенския университет.

Програмата същия ден включва "Сцената е наша" с изпълнения на културните клубове от университета и чуждестранни студенти. Ще има и Среща на поколенията с участието на бивши и настоящи възпитаници на университета и техните преподаватели.

Кулминацията на празника ще бъде на 12 ноември. Началото ще бъде поставено с поднасяне на венец на паметника на Ангел Кънчев пред сградата на висшето училище. След това ще бъде открита изложбата на печатните и електронните издания на академичния състав за тази година. След тържествено откриване на Академичния съвет на него ще бъдат връчени дипломите за научни степени и академични длъжности, присъдени през годината, както и юбилейни отличия по случай кръглата годишнина. Празникът ще завърши със събрание концерт.