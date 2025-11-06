В Разград ще отличат ученици, учители, граждани и организации, извършили добри и благородни дела

В Разград за пета поредна година ще отличат ученици, учители, граждани и организации, извършили добри и благородни дела. Организатор на инициативата под наслов "Доброволчеството носи щастие" е Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него, съобщиха от общинската администрация в Разград.

Проявата е посветена на Международния ден на доброволеца, който се отбелязва на 5 декември. За наградата в категория "Изключителен принос" могат да се предложат хора или организации, имащи значителен и измерим принос към общността чрез своята доброволческа дейност за календарната 2025 г. В раздел "Инициативност и лидерство" се номинират кандидати, проявили инициатива, поели отговорности и вдъхновили други млади хора. За категория "Положително въздействие" се отчита как конкретно дейността на номинирания е подобрила живота на други хора или е допринесла за решаването на проблеми.

Предложение може да направи всеки. Номинираните трябва да са ученици, които са участвали в училищни превантивни кампании по повод Световния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици – 26 юни, Световния ден на психичното здраве – 10 октомври, Международния ден за безопасен интернет, както и кампании, свързани с превенцията на употребата на алкохол, цигари и др. Приемат се предложения също за ученици, учители, персонал на съответното училище, включили се в дейности, полезни за общността на града като посещения в сферата на социалните услуги и болничните заведения, спасяването на животни или грижа в приюти за тях, грижа за местата за отдих в Разград и околността.

Номинации могат да се направят и за ученици, учители, граждани, организации и институции; за индивидуално или групово доброволчество, включващо дейности в областта на здравеопазването, образованието, спорта и други сфери от обществения и икономически живот. Номинираните могат да са лица, извършили добри и благородни постъпки, дали са помощ и подкрепа в труден момент на хора от уязвими групи, като е било запазено достойнството им.

Предложенията трябва да са добре обосновани, подкрепени с връчени благодарствени адреси или грамоти. Може да се използват и публикации в медии и снимков материал. Те трябва да бъдат изпратени до 21 ноември на ел. поща: pic_rz@abv.bg и obsnv@razgrad.bg.

Целта на инициативата е да стимулират младите хора да се включват в доброволчески дейности, каза за БТА председателят на Общинския съвет по наркотични вещества Станислава Петрова. Тя добави, че отличените за сторените от тях добри дела през миналата година са били 56. Сред достойните постъпки, които са извършили наградените деца и възрастни, са подкрепа на самотни хора, грижа за улични животни, създаване и участие в дарителски кампании.