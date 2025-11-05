Изложбата „Градът на черното злато“ е подредена в Регионалния исторически музей в Перник

Мобилната изложба „Градът на черното злато“ е подредена в Регионалния исторически музей (РИМ) в Перник. Изложение са десет пана с архивни фотоси, като кадрите са от архивите на РИМ, поясни за БТА Десислава Миланова - уредник на музея и автор на експозицията. Показани са предмети, свързани с минното дело, които са част от Музея по минно дело, помещавал се в Минната дирекция, допълни тя.

Изложбата е по проект, спечелен към Министерството на културата, съобщи директорът на пернишкия музей Милан Миланов. Той допълни, че мините са в основата на града – това е и пресъздадено от Десислава Миланова и екипа ѝ. Директорът благодари на всички, работили по осъществяването на „Градът на черното злато“.

Миланова разказа, че идеята за изложба, в която да се покажат късчета от паметта за мината и града, се е зародила през 2023 г., когато с колежката си и уредник Силвия Нотева са работили по идентификацията и оценката на предметите от музея по минно дело в Минната дирекция. Тогава те са подходили с идеята, че експонатите не са просто уреди, инструменти и предмети, докосвани от ръцете на миньорите, а са част от големия исторически разказ за Перник, каза още тя.

„Те са връзката на всяко следващо поколение с времена на съзидателен труд – времена, когато думата миньор е символ на гордост. Черното злато предопределя развитието и съдбата на Перник повече от един век – както в икономически, така и в социален и културен план“, коментира още Миланова.

С тази експозиция е разказана историята не само на миналото, но и на настоящето и бъдещето, и като всеки разказ, и този трябва да пътува – именно такъв е замисълът при изготвянето на мобилната изложба, каза още уредникът. Първото гостуване на "Градът на черното злато" ще бъде в музея в град Радомир, тъй като инициативата се осъществява в партньорство с Общинския исторически музей (ОИМ) „Войнишко въстание 1918“. Десислава Миланова изказа благодарности към екипа на ОИМ – Радомир, които са се включили с отзивчивост и готовност.

Вече има неофициални запитвания и интерес към изложбата и от други места, но програмата за турнето на експозицията тепърва ще се изготвя.

Мобилната изложба е дигитализирана и трансформирана в кратък филм, както и в образователна анимация, които ще пътуват с експозицията. В изготвянето и реализирането на проекта са участвали служителите на РИМ – Перник: Силвия Нотева, Катя Георгиева, Гергана Николова, Ванеса Пашалийска, Красимир Димитров, Яни Тодоров и Валентин Димитров.