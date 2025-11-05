В Младежкия театър репетират „Албион“ от Майк Бартлет под режисурата на Зафир Раджаб. Пиесата ще потопи зрителите в едно пространство на носталгията, спомените и копнежите, разказват от трупата.

Премиерата е предвидена за януари.

Какво се случва с човек, когато се сблъска с най-голямата болка? Как откриваме своите лични механизми за самосъхранение след срещата със скръбта и възможно ли е тя да напусне съществото ни завинаги? Това са част от въпросите, които Бартлет поставя.

Участват Ангелина Славова, Божидар Йорданов, Георги Гоцин, Елеонора Иванова, Кирил Недков, Койна Русева, Кънчо Кънев, Мартин Емануилов, Моника Иванова, Рая Пеева, Станка Калчева.

Преводът е на Сава Драгунчев, сценография и костюми – Елис Вели, композитор – Ян Руменин, драматург – Лора Вангелова.

ЗАД ГРАНИЦА

През 2020 г. излезе и едноименната екранна версия, режисирана от Рупърт Гулд и Родри Хю.

Това е пиеса, която отива далеч в изобразяването на националната идентичност на Англия, едновременно като пародия и хвалебствена реч, пише британската преса по повод театрална премиера, излъчена по Би Би Си: „Кое от двете ще ви привлече зависи от вашите политически убеждения, но представлението все пак предава значението на другото също толкова добре“.

Действието на „Албион“ се развива в рамките на една година, в градината на имение в Оксфордшир, наскоро закупено и реновирано от бизнесдамата Одри Уолтърс, която с умиление си спомня къща там от детството си. За нея домът е място, където да се изгради и поддържа наследството на едно гордо минало, независимо от последствията. Но последствията бързо започват да се появяват, тъй като манията ѝ започва да я отчуждава в очите на всички – от дъщеря ѝ Зара до десетилетната ѝ приятелка писателка Катрин и Анна, приятелката на сина ѝ.

