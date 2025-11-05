Виртуалната реалност навлиза в Математическата гимназия в Разград чрез VR очила, доставени за СТЕМ центъра

Виртуалната реалност навлиза в Профилираната природо-математическа гимназия (ППМГ) „Акад. Никола Обрешков“ в Разград чрез осем чифта VR очила. Те са доставени за СТЕМ центъра по природни науки, информатика, математика и роботика, съобщиха от ръководството на разградското училище.

Очилата ще бъдат достъпни за всички ученици и ще помагат по всички предмети, а за да ги използват преподавателите ще преминат обучение по виртуална и добавена реалност.

„Потребителят отваря меню през VR-очилата и в него може да избира нагледни материали по различни науки – да бъде на луноход, после в джунглите, а накрая да се разходи в аортата на човешкото тяло“, заяви директорът Мануел Василев. Той направи и демонстрация с новия дрон на СТЕМ центъра. Дронът може да прави снимки и видео, да изследва сгради и пространства в града и сред природата. Например след разузнавателен полет над училището е планиран ремонт на покрива. Предстои с помощта на дрона да се заснеме и подготви виртуална разходка из новите кабинети на втория СТЕМ център и да се публикува на интернет страницата на гимназията, посочват от училището.

От там добавят, че друга придобивка на Математическата гимназия е робо-ръка, която се намира в новия, седми поред, компютърен кабинет, обзаведен също като част от СТЕМ центъра по природни науки, информатика, математика и роботика. Учениците от ППМГ ще се обучават да програмират робо-ръката в извънкласната си работа в трите клуба по роботика.

СТЕМ центърът в Математическата гимназия в Разград е изграден по Процедура за предоставяне на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“. Финансирането е в размер на 272 000 лв., като от училищния бюджет са усвоени още близо 100 000 лв. СТЕМ кабинетът беше показан на широката общественост при посещението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тогава министърът съобщи, че в 50 образователни институции в област Разград се изграждат такива центрове за общо 10,4 млн. лева, финансирани по Национален план за възстановяване и устойчивост.