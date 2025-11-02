Пловдивска галерия става сцена на вечери с класическа музика

Вокален концерт „Съперници" с участието на оперните прими Габриела Георгиева и Гергана Русекова, с акомпанимент на пианистката Йоланта Смолянова, ще бъде представен тази вечер – 2 ноември, в музейна галерия „Димитър Георгиев“ в Пловдив, съобщават организаторите от Музикално-артистичен форум – Пловдив.

По думите им програмата включва оперни дуети и арии от Винченцо Белини, Джузепе Верди, Рихард Вагнер, Ференц Лист, Камий Сен-Санс, Джакомо Пучини, Франческо Чилеа, П. И. Чайковски, Амилкаре Понкиели.

На 3 ноември предстои камерен концерт „Сърцето не забравя", който ще представи младите вокални таланти: Гергана Тодорова, Едит Манолова, Емилия Димитрова, Филип Иванов, Стела Петришка, Моника Гергова и Хейн Уан, под ръководството на техните преподаватели – Габриела Георгиева, Гергана Русекова и Стефан Петков. Гостите ще чуят творби от Добри Христов, Панчо Владигеров, П.И. Чайковски, Николай Римски-Корсаков, Борис Шереметев, Александър Алябиев, Георги Черкин, Михаил Глинка и др.

От екипа на галерията отбелязват, че тези събития предлагат не само възможност публиката да се наслади на класическа музика в най-изтънчена форма, но и да подкрепи младите изпълнители в началото на техния артистичен път.